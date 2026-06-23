VaiOnline
Dermatologia
24 giugno 2026 alle 00:58

Il doloroso morso della malmignatta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pericoli nel morso dei ragni?

Durante l’estate in Sardegna aumenta la possibilità di incontrare ragni in ambienti rurali, pietraie e locali poco frequentati. Le specie di maggiore interesse medico sono la malmignatta (Latrodectus tredecimguttatus) e il ragno violino (Loxosceles rufescens), sebbene i morsi siano rari. Il morso della malmignatta può provocare dolore intenso, crampi muscolari, sudorazione, nausea e malessere generale. Quello del ragno violino è spesso inizialmente poco doloroso, ma nelle ore successive può causare arrossamento, gonfiore e, in alcuni casi, una lesione cutanea che tende a ulcerarsi. In presenza di sintomi importanti o persistenti è consigliabile una valutazione medica.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo.

Caldo, due morti in Sardegna

l Daga, Fresu, Sirigu
Caro carburante, quaranta milioni per il mondo della logistica e dell’agricoltura

Aeroporti, in Consiglio  alta tensione sulla fusione

Nella manovra trenta milioni per sostenere il progetto Il centrodestra: «Regalano gli scali alla speculazione» 
Roberto Murgia
Il caso.

Autoarticolati, è allarme: non si trovano i conducenti

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Sbarchi dei migranti, Sulcis prima frontiera: «Non lasciateci soli»

L’appello dei sindaci che temono una nuova impennata degli arrivi 
Stefania Piredda
Anche i supporter più appassionati – dall’imprenditore al marittimo, dall’ingegnere all’avvocato – chiedono trasparenza

I tifosi dettano la linea:  «Basta meline politiche, fate lo stadio di Cagliari»

C’è chi entra nei dettagli tecnici: «Sicuri che l’hotel serva davvero?» 
Lorenzo Piras
Meteo

Caldo, dobbiamo soffrire ancora

Sollievo atteso solo dal 3 luglio. Ieri due turisti morti sulle spiagge sarde 
Enrico Fresu