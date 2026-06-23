Il doloroso morso della malmignatta 

Pericoli nel morso dei ragni?

Durante l’estate in Sardegna aumenta la possibilità di incontrare ragni in ambienti rurali, pietraie e locali poco frequentati. Le specie di maggiore interesse medico sono la malmignatta (Latrodectus tredecimguttatus) e il ragno violino (Loxosceles rufescens), sebbene i morsi siano rari. Il morso della malmignatta può provocare dolore intenso, crampi muscolari, sudorazione, nausea e malessere generale. Quello del ragno violino è spesso inizialmente poco doloroso, ma nelle ore successive può causare arrossamento, gonfiore e, in alcuni casi, una lesione cutanea che tende a ulcerarsi. In presenza di sintomi importanti o persistenti è consigliabile una valutazione medica.