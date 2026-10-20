Il dolore per la morte di Gianfranco Pazzola: «Un uomo vulcanico» 

Il malore mentre era alla guida del suv, poi lo schianto contro l’albero in via Scano. Questa la ricostruzione, anche grazie ad alcuni filmati delle telecamere presenti nella zona dove è avvenuta la tragedia, di quanto successo lunedì poco dopo le 21: purtroppo per Gianfranco Pazzola, 64 anni, assicuratore conosciuto in città anche per i suoi trascorsi politici, non c’è stato niente da fare. Il primo a cercare di rianimarlo è stato un giovane che ha visto l’auto contro l’albero. Poi l’azione dei soccorritori del 118: medici e infermieri hanno fatto di tutto, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

«Un grande lavoratore e una persona speciale», il ricordo di Pierluigi Mannino, consigliere comunale. «Un esperto nell’analisi dei dati. Parlare con lui era un’esperienza che ti arricchiva: stimolava nuovi ragionamenti e prospettive diverse. Era vulcanico. Mi mancherà». Sui social numerosi i commenti di dispiacere, dolore e vicinanza alla famiglia di Pazzola. Incredulità anche dal a La Palma: «Un caro amico è volato in cielo. Condoglianza alla famiglia».

Su quanto successo è successo lunedì sera hanno svolto tutti gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, il 64enne, alla guida della sua auto, stava percorrendo via Scano: ha avuto un malore e la vettura è finita contro un albero nella corsia spartitraffico centrale. L’allarme è stato immediato. Un giovane ha soccorso per primo Pazzola poi l’arrivo del personale del 118. La tragedia è avvenuta all’inizio della via, davanti alla chiesa di Cristo Re. (m. v.)

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