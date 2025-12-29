VaiOnline
Eccellenza.
30 dicembre 2025 alle 00:30

Il dolce autunno di un Carbonia rinato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia. I 21 punti in classifica, e l’ultima squillante vittoria 2-0 contro la capolista Ilvamaddalena, fanno navigare il Carbonia nel mare della tranquillità.

Burrasca

Nata nella burrascosa estate del cambio del vertice societario (via dopo cinque anni di presidenza Stefano Canu, dentro Andrea Meloni con lo staff che annovera la vecchia gloria Checco Fele come direttore generale), la formazione mineraria guidata dal tecnico Graziano Mannu (successore di Diego Mingioni) si sta ritagliando spazi più di gloria che di patimento. La preparazione iniziata in ritardo dividendosi fra Calasetta e Narcao (lo Zoboli è stato di nuovo disponibile ai primi di novembre) hanno presentato il conto, ma dirigenza e gruppo tecnico vedono il bicchiere mezzo pieno: «Se volessimo dare un voto – analizza Fele – sarebbe un 6,5 che comunque è incoraggiante: se non si fosse ereditata una situazione difficile la squadra avrebbe sempre potuto esprimersi a livelli superiori, ma la vittoria contro l’Ilva rappresenta un acuto che si ha riempito d’orgoglio, un buon viatico per il 2026».

Problemi

Fele è realistico: «Non è che sono scomparsi i motivi per cui la squadra non ha reso come avrebbe potuto, ma la formazione allestita dal direttore sportivo Sebastian Puddu è di tutto rispetto e la speranza è di continuare con la stessa tranquillità vissuta sinora». L’obiettivo è la salvezza ma il Carbonia trova il conforto di una rosa che gli addetti ai lavori ritengono sia quanto meno da media classifica, cioè la situazione attuale: «La posizione sta rispecchiando i programmi – sottolinea l’allenatore Graziano Mannu – la meritiamo facendo la media fra gare in cui non si poteva andare a punti e altre in cui i punti sono stati inaspettati: ho la fortuna di avere un gruppo anche di under 18 che stiamo utilizzando dopo una scrupolosa ponderazione, considerata la regola dei fuori quota».

Un’altalena

Da due mesi i minerari vivono però risultati altalenanti: vittoria in casa, sconfitta in trasferta. Il Carbonia è dovuto tornare un paio di settimane fa sul mercato dopo alcuni infortuni e la partenza di Matteo Nannini e di Mario Artese, portando in biancoblù le prestazioni dell’argentino Lautaro Barrenechea, fratello del calciatore che ha giocato con la Juventus. Fra i cannonieri hanno chiuso l’anno con 8 gol Tomas Pavone e con 7 Andrea Porcheddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 