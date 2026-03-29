Il decimo 07 rimedia su rigore, cade l’ accademia sulcitana 

Giov. Sarroch 1

Decimo 07 1

Gioventù Sarroch : Marongiu, Sirigu, Livesi (73’ Balistreri), Andruetto, Mura, Mina, Sanna, Amorati, Giacoboni, Cannas, Stocchino. Allenatore Falco.

Decimo 07 : Monni, Fiori, Mura, Pandori, Uccheddu, Spissu (85’ Marongiu), Licciardò, Carta, Ledda, Sitzia (61’ Dib), Matta (74’ Cabras). Allenatore Sini.

Arbirto : Cappai di Cagliari.

Reti : 25’ Giacoboni, 46’ (r) Ledda.

Finisce in parità il match tra Gioventù Sarroch e Decimo 07, che impattano 1-1 al termine di una gara intensa soprattutto nel primo tempo. Sono infatti i primi 45 minuti a regalare le emozioni principali, con le squadre brave a giocarsela a viso aperto. Al 25’ è la Gioventù Sarroch a sbloccare la partita: Giacoboni prova la conclusione dalla distanza, il tiro viene deviato e beffa il portiere. Il Sarroch spinge ancora e sfiora il doppio vantaggio con Amorati, che colpisce una clamorosa traversa. Nel finale di tempo, però, gli ospiti trovano l’episodio decisivo: al 46’ un calcio di rigore trasformato da Ledda per l’1-1. Nella ripresa i ritmi calano, le squadre si affrontano con maggiore attenzione tattica e, pur creando qualche occasione, le difese prevalgono. Un punto a testa che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

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