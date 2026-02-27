VaiOnline
Villacidro.
28 febbraio 2026 alle 00:57

Il cuore da ascoltare: incontro con i cardiologi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Imparare ad ascoltare il cuore e il suo ritmo vitale: l’Asl del Medio Campidano ritorna sul tema della diagnosi precoce dei disturbi cardiaci. Conoscere i fattori di rischio è importante, anche in considerazione del fatto che i sintomi sono variabili da soggetto a soggetto, sia per tipologia sia per intensità.

Questa volta il programma prevede un incontro che si terrà domani, in occasione del Pulse Day 2026, a Villacidro, nel centro commerciale Sant’Ignazio. Saranno presenti i cardiologi dell’ospedale di San Gavino e la dottoressa Maria Valeria Demontis, presidente dell’associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione.

«L’obiettivo – sostengono i camici bianchi - è la prevenzione. Alcuni pazienti avvertono i sintomi con l’inizio dell’episodio e sono i battiti cardiaci irregolari, altri invece sperimentano una generica sensazione di affaticamento senza individuare la causa. In circa il 30 per cento dei casi, l’aritmia può essere silente e viene scoperta a seguito di un ictus o di scompenso cardiaco».

L’Asl 6 si augura che «l’appuntamento, dedicato al controllo del polso, contribuisca a sensibilizzare la popolazione in merito all’importanza di controllare il proprio ritmo cardiaco e riconoscerne eventuali irregolarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 