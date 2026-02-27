Il cuore da ascoltare: incontro con i cardiologi 

Imparare ad ascoltare il cuore e il suo ritmo vitale: l’Asl del Medio Campidano ritorna sul tema della diagnosi precoce dei disturbi cardiaci. Conoscere i fattori di rischio è importante, anche in considerazione del fatto che i sintomi sono variabili da soggetto a soggetto, sia per tipologia sia per intensità.

Questa volta il programma prevede un incontro che si terrà domani, in occasione del Pulse Day 2026, a Villacidro, nel centro commerciale Sant’Ignazio. Saranno presenti i cardiologi dell’ospedale di San Gavino e la dottoressa Maria Valeria Demontis, presidente dell’associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione.

«L’obiettivo – sostengono i camici bianchi - è la prevenzione. Alcuni pazienti avvertono i sintomi con l’inizio dell’episodio e sono i battiti cardiaci irregolari, altri invece sperimentano una generica sensazione di affaticamento senza individuare la causa. In circa il 30 per cento dei casi, l’aritmia può essere silente e viene scoperta a seguito di un ictus o di scompenso cardiaco».

L’Asl 6 si augura che «l’appuntamento, dedicato al controllo del polso, contribuisca a sensibilizzare la popolazione in merito all’importanza di controllare il proprio ritmo cardiaco e riconoscerne eventuali irregolarità».

