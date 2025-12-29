Il coro locale “Musica Insieme” alla rassegna del Conservatorio 

C’è anche il coro di Portoscuso Musica Insieme nella rassegna Concerti di Natale organizzata dal Conservatorio di Cagliari. Il coro diretto dal maestro Davide Gallia, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Valentino Serafini, si esibirà il 3 gennaio alle 19,30 nell’oratorio di piazza San Giacomo a Cagliari, con l’esecuzione di brani natalizi e della tradizione e la lettura di una poesia di Renzo Sanna. «Siamo felicissimi e onorati di poter prendere parte a questa iniziativa organizzata da un’istituzione di così gran rilievo – dice Davide Gallia – siamo orgogliosi di portare un pezzo della nostra comunità e far conoscere anche la figura di maestro Renzo Sanna, fondamentale per la crescita della cultura a Portoscuso». (a. pa.)

