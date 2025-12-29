VaiOnline
Portoscuso.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Il coro locale “Musica Insieme” alla rassegna del Conservatorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è anche il coro di Portoscuso Musica Insieme nella rassegna Concerti di Natale organizzata dal Conservatorio di Cagliari. Il coro diretto dal maestro Davide Gallia, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Valentino Serafini, si esibirà il 3 gennaio alle 19,30 nell’oratorio di piazza San Giacomo a Cagliari, con l’esecuzione di brani natalizi e della tradizione e la lettura di una poesia di Renzo Sanna. «Siamo felicissimi e onorati di poter prendere parte a questa iniziativa organizzata da un’istituzione di così gran rilievo – dice Davide Gallia – siamo orgogliosi di portare un pezzo della nostra comunità e far conoscere anche la figura di maestro Renzo Sanna, fondamentale per la crescita della cultura a Portoscuso». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 