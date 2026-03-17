Il Comune multa l’hotel Torre Salinas 

Il grande cancello dell’hotel Torre Salinas che impedisce il transito sino alla spiaggia dei muraveresi è ancora lì, nonostante l’ordinanza del Comune che ormai due anni fa ne intimava, appunto, la rimozione. E allora il responsabile dell’ufficio tecnico (sezione Governo del Territorio) lo scorso 3 dicembre, dopo aver accertato «l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi» ha affondato il colpo e ha stabilito una sanzione sino a ventimila euro nei confronti della società che gestisce l’hotel (la Turieco Srl, sede a Roma).

Provvedimento ancora una volta impugnato dalla società. Il Comune, a sua volta, si è costituito in giudizio: il tribunale civile di Cagliari si dovrebbe esprimere in merito mercoledì 25 marzo.

Lo scontro tra il Comune e l’albergo (di proprietà della Curia) è iniziato a giugno del 2024, quando all’improvviso il vialetto pedonale che era stato lasciato aperto (come prevedevano gli accordi del 2014 tra gli stessi gestori dell’hotel e il Comune) è stato chiuso. Con una prima ordinanza veniva intimata la riapertura del vialetto perché quella barriera «oltre a configurare i presupposti per la contestazione di un reato edilizio – è il testo del provvedimento - costituisce un impedimento al libero accesso pubblico al tratto di spiaggia utilizzato da sempre pacificamente dai frequentatori del tratto di litorale in località Torre Salinas».

Il vialetto, dopo pochi giorni, è stato riaperto «ma permangono – è il testo della seconda ordinanza del Comune - due manufatti privi di titolo abilitativo» e cioè «un cancello carrabile con struttura in acciaio e pannellatura con doghe in legno» e un cancelletto sul lato destro simile a quello che c’era sul lato sinistro. Alla fine «è stato accertato che le due opere edili sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e della preventiva autorizzazione paesaggistica» e dunque si ordina all’amministratore unico della società di rimuovere i due cancelli. Società che, appunto, ha impugnato l’ordinanza lasciando aperto solo il vialetto pedonale.

Adesso la sanzione da parte del Comune e un nuovo ricorso della Turieco. Nel frattempo il grande cancello continua a restare chiuso. Con tanto di cartelli che invitano a non transitare da quelle parti. Come se quel pezzo di stradina e di retro spiaggia fosse proprietà privata dell’hotel.

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