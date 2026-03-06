VaiOnline
Centro intermodale.
07 marzo 2026 alle 00:25

Il Comune affida i parcheggi all’Atp 

«Non siamo fermi, proprio oggi (ieri, ndr ) abbiamo sottoscritto il contratto di affidamento all’Atp che può iniziare le lavorazioni di tracciamento e automazione dei parcheggi, si è trattato di un’attesa dettata dai tempi tecnici». A dirlo l’assessora Mariangela Crabolu, dopo l’attacco dell’opposizione con Pierluigi Saiu, Bastianella Buffoni e Francesco Cucca, che giovedì scrivevano: «A ottobre la conferenza stampa in cui, alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde, veniva annunciata la riapertura del centro intermodale di Nuoro. Ad oggi, però, la struttura è ancora chiusa. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al sindaco: dopo l’ennesimo annuncio, vogliamo sapere con chiarezza quando aprirà il centro intermodale».

Il giorno dopo l’attacco dell’opposizione e l’interrogazione, arriva la firma del contratto. Dal Comune, però, non danno tempi certi per la riapertura. Saiu, Buffoni e Cucca aggiungono: «Ci sono economie - 200 mila euro - per lavori di rifinitura». La conferma arriva dall’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda.

