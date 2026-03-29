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Al Comunale.
30 marzo 2026 alle 01:10

Il colpo esterno del Vecchio Borgo 

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Tonara 0

Vecchio Borgo 1

Tonara (4-4-2) : Cherchi, Trogu, Casula, E. Poddie, Floris; Sulis, Ruggeri, Mbaye (14’ st M. Poddie), Gavrila; Noli, Maccioni. In panchina Sy, Brodu, Chessa, Murru, Sanna, Deiana. Allenatore Pittau.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana (35’ st Scano), Sanchez, Cara, Pinna; Vieira, Ferrer, Siddi (1’ st Loi); Ataldi, Mastropietro (20’ st Mastio), S. Murgia (40’ st Lai). In panchina G. Murgia, Cincotti, Piga, Abis, Picciau. Allenatore Murgia.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Rete : st 5’ Vieira.

Tonara. Blitz in Barbagia del Vecchio Borgo Sant’Elia. È di Miguel Vieira, al terzo centro stagionale, la rete che decide l’incontro e inguaia ulteriormente il Tonara, ultimo con 21 punti ma ancora in corsa per la salvezza. I 3 punti ottenuti in trasferta consentono al Vecchio Borgo Sant’Elia di stare in scia al treno che vale i playoff.

La marcatura che decide l’incontro arriva al 5’ della ripresa e matura sugli sviluppi di un angolo. Dalla bandierina Ataldi pesca in area Vieira che sale in cielo e di testa batte Cherchi. Il Tonara prova a pareggiare, ma ogni tentativo è vano.

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