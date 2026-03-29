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Al sa’e Marina
30 marzo 2026 alle 01:10

Il Castiadas c’è, 4 gol all’Ovodda 

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Ovodda 1

Castiadas 4

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Canu, Patteri (44’ st Vacca), A. Sedda, Bilea, Soru, Medde (12’ st Biscu), E. Sedda, Marras (3’ st Ba), Spanu (44’ st Mattu). In panchina Angioi, Contu, Tatti, Lai. Allenatore Crisci.

Castiadas (4-3-3) : Galasso, A. Marci, Fredrich, Carboni, G. Marci, N. Ridolfi, Bellanza, Mattea (33’ st Assis), Lecca (20’ st Cadoni), J. Ridolfi (23’ st Poma), Pulcrano (43’ st Matta). In panchina Sarritzu, Bonfigli, Grinbaum. Allenatore Antinori.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 19’ e 25’ Mattea, 35’ E. Sedda, 44’ Lecca; st 45’ Pulcrano.

Note : ammoniti Spanu, Soru.

Ovodda. Il Castiadas espugna il campo dell’Ovodda con quattro reti e resta in corsa per il salto di categoria.

Buon avvio degli ospiti premiati al 19’ quando Mattea sblocca il risultato su cross di Pulcrano. Al 25’, su una verticalizzazione, Lecca smista per Nicolas Ridolfi, che serve nuovamente Mattea che davanti a Mozzo firma il raddoppio. Al 35’, Edoardo Sedda si libera di quattro uomini al limite dell’area e con un diagonale trafigge Galasso accorciando le distanze. Al 44’, su schema da fallo laterale, una rovesciata di Pulcrano diventa un assist per Lecca, che insacca.

Nella ripresa, al 45’, Pulcrano riceve palla sulla sinistra, si accentra e batte Mozzo sul palo opposto, chiudendo la partita.

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