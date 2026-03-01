Il castiadas batte l’atletico cagliari ed è terzo 

Castiadas 1
Atl. Cagliari 0
Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, A. Marci, Carboni (45’ pt Bellanza), Grinbaum, Setzu (24’ st Assis), Miranda, Poma, Cadoni (34’ st Lecca), Mattea, Pulcrano. In panchina Sarritzu, Bonfigli, Matta. Allenatore Antinori.
Atletico Cagliari (4-4-2) : Polidetti, Aretino, Caddeo (10’ st Aime), Cuccu, Littera, Morello (22’ st Montisci), Sanna, A. Secci (36’ st Ricciardi), E. Secci, Vacca, Virdis. In panchina Pani, Arcibeni, Balloi, Demeglio, Pinna, Saba. Allenatore Saba.
Arbitro : Nonna di Sassari.
Rete : st 37’ Assis.
Note : espulsi Aretino al 23’ st e Grinbaum per doppia ammonizione al 33’ st; ammoniti Carboni, Assis, Pulcrano, Aretino, Littera.
Castiadas. Con un gol di Assis nel finale il Castiadas supera l’Atletico Cagliari. I padroni di casa, pur in formazione rimaneggiata, tengono il pallino del gioco, ma i cagliaritani si difendono con ordine chiudendo gli spazi.
Nella ripresa, dopo le espulsioni di Aretino e Grinbaum, al 37’ arriva l’episodio decisivo: cross di Ornano dalla destra, controllo e conclusione vincente di Assis che vale tre punti preziosi per i sarrabesi. «Un’ottima prova da parte dei ragazzi», dice il tecnico del Castiadas Antinori, «nonostante le numerose defezioni».
