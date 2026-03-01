il caprera vola, le rivali reggono 

Sedicesima giornata di Eccellenza senza sorprese. Caprera, Real Sun Service e Tortolì confermano con tre successi le loro posizioni di vertice. Tre sconfitte invece per le sarde in C.

Testa a testa

La capolista non ha problemi a liquidare un buon Simaxis con sette gol: Cabral, Gasmi e Domingos archiviano la gara già nel primo tempo, poi nella ripresa Gonzalez, Osorio e una doppietta di Lupo chiudono i conti. Anche la Real Sun Service fa il suo dovere: contro una Pgs Audax Frutti d’Oro falcidiata dalle assenze e costretta a scendere in campo con dieci giocatrici, la vicecapolista non fa sconti e ne fa otto grazie alla tripletta di Shaheen, alle doppiette di Palmas e Ledda e al gol di Marrone. Tutto è rimandato a domenica prossima: sul neutro di Castelsardo lo scontro diretto al vertice potrebbe decidere il destino della vetta del torneo.

Il Tortolì consolida la terza posizione col successo esterno sulla Marzio Lepri Torres: la squadra di Gino Sannia cede 3-0 e resta all’ultimo posto. Il colpaccio della Gioventù Assemini nel derby campidanese contro il Maracalagonis consente alla squadra del neotecnico Attilio Usai (al secondo successo consecutivo) di staccare proprio la squadra marese e di stabilirsi al quarto posto: il 4-1 è firmato dalla doppietta di Sara Manca e dai gol di Atzori e Parmentola. Per le padrone di casa la rete nel finale è di Tuveri.

Sale al nono posto il Castello Cagliari, che con una rete di Murgia ottiene il quarto successo stagionale e supera il Porto Rotondo, scivolato al sesto posto dopo il secondo ko consecutivo e un solo punto conquistato nelle ultime quattro uscite. La squadra di Fabrizio Fermanelli sente sul collo il fiato dell’Atletico Uri, che espugna il Carbonazzi e si impone sull’Fc Alghero con un netto 10-0: sugli scudi Cherubini, Pinna e Satta con una tripletta a testa, in rete anche Carta.

Tre ko

Turno amaro per le tre sarde nel girone A di Serie C. La Tarros cede di misura alla capolista Moncalieri mentre l’Atletico Uri viene superata in casa dalla vicecapolista Pro Sesto con un gol per tempo. Sconfitta interna anche per la Tharros, che cede alle genovesi dell’Angelo Baiardo per 2-0. Le oristanesi restano a cinque punti dall’Uri terzultimo.