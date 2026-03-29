Il Cannonau vince la sfida salvezza 

Cannonau Jerzu 1

Baunese 0

Cannonau Jerzu (4-1-4-1) : Ganadu, F. Carta, Santoro, Lai, Vargiu; Caroccia; Nocito, Erriu (21’ st R. Serra), Sirigu (13’ st M. Serra); Muceli; Guimaraes (44’ st Aimi). In panchina Casula, Deiana, Fe. Serra, Fa. Serra, Pischedda, Spano. Allenatore Lorrai (Muceli squalificato).

Baunese (4-2-3-1) : Falconetti, A. Moretti (39’ st Pintus), Moro (44’ st Mereu), Porcarello, Monni; Bahtijar (21’ st Porceddu), Incollu; Barca, Canu, Leite Mendes, Bonicelli. In panchina Piras, Collu, Ghironi, Loi, D. Moretti, Pendin. Allenatore D’Agostino.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : st 36’ Guimaraes.

Note : ammoniti Caroccia, Guimaraes, M. Serra; recupero 0’ pt-4’ st; spettatori 300.

Jerzu. Il Cannonau vince (1-0) il derby della speranza con la Baunese. La prima conclusione arriva alla mezzora, con un destro di Erriu che Falconetti devia in angolo. Ci prova (39’) anche Nocito: fuori d’un soffio. Al 31’ della ripresa l’occasione più clamorosa della gara: su assist di Caroccia, Guimaraes se la divora a porta vuota. Poi (34’) Falconetti salva su Nocito, ma nulla può, al 36’, sul sinistro velenoso di Guimaraes. ( ro. se. )

