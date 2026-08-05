Il campo di calcetto e padel intitolato a Davide Muledda 

Oniferi dedica uno dei campetti del paese a Davide Muledda. Domani, alle 18, il paese renderà omaggio alla memoria del sindaco scomparso prematuramente nel 2024 durante il suo mandato. Lo farà intitolandogli il campetto di calcetto e padel, da lui desiderato per la comunità.

Alla cerimonia di Oniferi parteciperà anche la presidente della Regione, Alessandra Todde. «Dedichiamo a Davide il campetto di calcetto e padel da lui fortemente voluto per i ragazzi, in ricordo del bene che ha voluto a tutti, e soprattutto ai giovanissimi», dice il sindaco Antonello Piras.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre apposta una targa commemorativa in "limba". «Apporremo una targa in sardo, per tenere saldo e indelebile il suo legame con il paese», aggiunge Piras. La cerimonia omaggia l'impegno amministrativo e umano di Davide Muledda e il suo legame con il paese, dove aveva immaginato uno spazio di incontro, crescita e condivisione per tutti.

Ora che non c’è più quel desiderio si è realizzato. E Davide Muledda, vista la sua sensibilità politca e sociale, ne sarebbe stato orgoglioso.

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