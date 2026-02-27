Il calcio celebra club e dirigenti sardi 

Due grandi carriere sui campi e addirittura il premio per due società centenarie, ma non solo. Oggi a Roma all’hotel Hilton Airport è in programma la cerimonia nazionale di consegna dei Premi delle Benemerenze, nel corso della quale il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, consegneranno i premi a dirigenti e società che hanno raggiunto importanti traguardi di attività sportiva, entrando nella storia dello sport non solo isolano.

Per il Comitato Regionale Sardegna saranno premiate Iglesias Calcio e Ozierese 1926 per i 100 anni di attività, la Us Arborea e la Wilier di Sassari per aver raggiunto i 75 anni di attività, il Montealma di Nulvi per i 50 anni di attività, mezzo secolo in campo.

I dirigenti

Riceveranno inoltre il riconoscimento per i loro quarant’anni di attività dirigenziale Alberto Ruggeri della Polisportiva Ferrini Cagliari, storico dirigente del club di viale Marconi, e Valerio Tola della ASD Borore 1967. Con i rappresentanti delle società sarde e con i dirigenti ci sarà il presidente del Comitato Regionale Sardegna, e vice presidente della Lega Dilettanti Gianni Cadoni. Sarà una giornata di festa per queste realtà storiche del calcio sardo e per due dirigenti sportivi, in rappresentanza di tutti gli altri, che hanno regalato decenni di impegno e passione pe favorire lo sviluppo dell’attività non solo calcistica sul territorio regionale. (e.p.)

