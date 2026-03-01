Il Calangianus sbaglia un rigore: pari col Buddusò 

Buddusò 0
Calangianus 0
Buddusò (3-4-3) : Sanna, D. Marrone (st 35’ Devaddis), Barilari, Ortiz, Usman (st 17’ Delogu), Cernovs (st 18’ Gassama), Barracca, Sambiagio, Balde, Castelnoble, Faye (st 44’ E. Marrone). In panchina Faralli, Gomis, Ghisu, Uleri. Allenatore Terrosu.
Calangianus (3-4-3) : Congiunti, Secci, Donbrovoski, Serra, Giagheddu, Valentini (st 45’ Tamponi), Morleo (st 25’ Tusacciu), Mamia, Ruiz, Perez, Mauro. In panchina Coscione, Pirina, Paciurco, Tamponi, Asara. Allenatore Marini.
Arbitro : Picca di Cagliar i.
Buddusò. Uno svogliato Buddusò si fa imporre lo 0-0 da un più motivato Calangianus che recrimina per un rigore sbattuto sul palo da Perez al 37’ del secondo tempo. Partita non bella, con entrambe le squadre più attente in difesa che in attacco. Da sottolineare due episodi nel primo tempo che hanno fatto rumoreggiare il pubblico del Borucca. Al 26’ Balde viene steso in area ma l’arbitro chiude un occhio. Al 34’ lascia correre una trattenuta ai danni di Cernovs davanti a Congiunti. Infine ben 7 gli ammoniti per i locali, nessuno per gli ospiti, in una partita combattuta ma corretta.
