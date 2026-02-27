Il bilancio dell’Avis: 300 sacche di sangue in un anno 

Trecento sacche di sangue raccolte nel 2025. Il bilancio è positivo ma la sezione Avis di Lanusei non si accontenta. Durante l'assemblea annuale dei soci dell'Avis Comunale di Lanusei, svoltasi sabato scorso, sono stati presentati i risultati dello scorso anno e gli obiettivi che il consiglio direttivo, ringraziando tutti i donatori, si prefigge per il 2026. Uno di questi è migliorare i risultati anche grazie alle numerose iniziative di promozione che verranno portate avanti, iniziando dall'utilizzo delle pagine social e dall'attivazione del numero fisso anche su WhatsApp.

Importanti le giornate di donazione organizzate con le scuole secondarie di secondo grado di Lanusei, per cui già a ottobre sono state raccolte 30 sacche di sangue. Previsto un secondo appuntamento a marzo. Da ricordare anche la donazione dei televisori ai reparti dell'Ospedale di Lanusei, avvenuta in collaborazione con il Frantoio Hermanu. Considerando che alla sede comunale di Lanusei fanno capo anche Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Ussassai e Seui, un obiettivo del 2026 sarà anche individuare dei referenti per ogni comune in modo da migliorare la comunicazione e il coinvolgimento di tutte le persone associate. Chi volesse donare può chiamare o scrivere un messaggio allo 0782 40222.

