Iglesias ai quarti nonostante la sconfitta 

Iglesias 0

Villasimius 1

Iglesias (4-4-2) : Daga, A. Leroux, Arzu, F. Dominguez, Rodrigues, Montisci (36’ st Santos), Floris (6’ st Bahlaouan), S. Dominguez (32’ st Crivellaro), Beugre (40’ st Piras), Mancini, Maitini (35’ st Capellino). In panchina Bonifacio, Figus, Lambroni, R. Leroux. Allenatore Porcu.

Villasimius (4-4-2) : Fantini, Garau (32’ st Ornano), Loi, Piga (23’ st Marras), Mastino, Hundt, Marigosu, Scioni, Cogoni, Porcheddu (2’ st Gasmi), Spinola (23’ st Vinci). In panchina Gonzales, Aime, Orrù, Zedda, Cozzuto. Allenatore Cocco.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Rete : pt 17’ Porcheddu (r).

Note : espulso F. Dominguez al 4’ st. Ammoniti Cogoni, Daga, Marigosu, Capellino, Loi. Recupero 2’ pt-6’ st.

Iglesias. Va in svantaggio al 17’ per via di un rigore molto contestato e resta in 10 a inizio ripresa per il rosso rifilato a F. Dominguez. Ciononostante è l’Iglesias detentrice del titolo a passare il turno in virtù dello 0-3 a tavolino maturato all’andata a Villasimius. Al 17’ appare regolare l’entrata di A. Leroux su Spinola, ma l’arbitro ravvisa il fallo e dopo la rete di Porcheddu l’Iglesias deve inseguire. Gli ospiti sono pericolosi con Scioni, Spinola (due volte), Floris e con l’ex Piga ma lo 0-1 regge. Nella ripresa Daga para su Cogoni, poi l’Iglesias resta in 10 ma è capace di centrare subito la traversa con Beugre. Spinola e Marigosu si rendono nuovamente pericolosi ma lo score nel finale resta fissato sullo 0-1.

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