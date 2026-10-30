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Al Microcitemico.
31 ottobre 2026 alle 00:17

I Supereroi regalano  sorrisi e divertimento 

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Una giornata diversa per regalare un po’ di allegria per i bambini e i ragazzi ricoverati al Microcitemico per Halloween: oggi, dalle 16, i volontari dell’associazione SuperEroiAcrobatici (Sea) indosseranno i panni degli amatissimi personaggi fantastici più amati dai bambini, portando nei diversi spazi dell’ospedale un’atmosfera di festa e un momento di spensieratezza da condividere con i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Non mancheranno piccoli regali e sorprese ispirate alla tradizione del “dolcetto o scherzetto”, per rendere speciale anche una giornata trascorsa in ospedale. L’iniziativa nasce dal desiderio di portare la magia delle feste anche nei luoghi di cura, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un momento di leggerezza e condivisione.

SuperEroiAcrobatici è un’associazione di volontariato che da 10 anni porta sorrisi, emozioni e momenti di meraviglia ai bambini ricoverati negli ospedali italiani. Attraverso le visite nei reparti e le iniziative dedicate ai piccoli pazienti, i volontari trasformano gli spazi di cura in luoghi di incontro e sorpresa, ricordando a ogni bambino che anche nei momenti più difficili c’è spazio per la gioia e la fantasia. Halloween è una festa che parla ai bambini attraverso la fantasia, il gioco e la possibilità di trasformarsi, anche solo per un giorno, nel proprio personaggio preferito», evidenzia Anna Marras, fondatrice e presidente dell’associazione Sea. «Per noi è un’occasione preziosa per portare questa magia anche a chi si trova in ospedale, regalando un momento di leggerezza, un sorriso e un po’ di superpoteri proprio dove ce n’è più bisogno. Vogliamo ricordare ai bambini e alle loro famiglie che, anche nelle giornate più impegnative, c’è sempre spazio per fantasia, sorpresa e gioia».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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