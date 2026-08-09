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Macomer.
10 agosto 2026 alle 00:25

I sindacati di polizia sul Cpr: situazione grave e urgente  

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Chiedono un incontro urgente per affrontare le criticità sugli alloggi destinati al personale impegnato nei servizi di ordine pubblico del Cpr di Macomer, come pure su quelle strutturali del centro. Le segreterie regionali dei sindacati Sinafi della Guardia di finanza e Anip Italia sicura della polizia si rivolgono al prefetto e al questore di Nuoro sollecitando un sopralluogo e l’apertura di un tavolo di confronto. Parlano di «una situazione che ha assunto carattere di particolare gravità e urgenza». E spiegano: «Le criticità investono, da un lato, le condizioni logistiche, igienico-sanitarie e funzionali delle strutture ricettive convenzionate destinate all’alloggiamento del personale e, dall’altro, le problematiche strutturali ed organizzative che interessano il Centro, con inevitabili ripercussioni su condizioni di lavoro, sicurezza degli operatori ed efficienza del servizio». Si tratta - aggiungono - «di problematiche non episodiche, ma consolidate nel tempo, già rappresentate in numerose occasioni». E poi: «Nonostante il lungo tempo e la rilevanza delle questioni, si deve constatare come non risultino adottati interventi idonei a garantire condizioni di lavoro conformi ai principi di tutela della salute, della sicurezza e della dignità del personale».

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