I rossoblù negli Usa fuori ai 16esimi 

Si è chiusa ai sedicesimi di finale la nuova esperienza del Cagliari al The Soccer Tournament, la manifestazione di calcio a 7 in corso in North Carolina. I rossoblù, guidati per l’occasione dal tecnico Gian Marco Serra e con in rosa tanti ex come Luca Ceppitelli, Andrea Cossu, Radja Nainggolan e Marco Sau, dopo aver superato la fase a gironi sono stati battuti 0-3 nella notte italiana fra venerdì e sabato dagli americani dei Tactical Manager’s Flo Sharks. In gol nel secondo tempo Manga e Marlon Christian, poi Ruan nell’ultimo e decisivo “Target Score Time”, dove il Cagliari aveva la possibilità di recuperare il risultato.

Nella fase a gironi, i rossoblù hanno debuttato battendo 2-1 gli spagnoli del Villarreal (splendida doppietta di Nainggolan su punizione), per poi perdere 1-3 contro i messicani del Club América e vincere 4-3 contro un’altra formazione americana, Fort Lauderdale Strikers. Il gruppo, oltre ai già citati Ceppitelli, Cossu, Nainggolan e Sau, è stato composto anche da Matteo Mancosu, i giovani di proprietà del club rossoblù Nicolò Cavuoti, Nicola Grandu, Márton Prettenhoffer, Othniël Raterink, Vincenzo Sarno e Alessandro Vinciguerra più gli aggregati Alessio Buono, Facundo Setti, Lucas Shaw e Ashraf Tendo Bedard-Khalid. (r. sp.)

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