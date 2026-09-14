I residenti: «Situazione fuori controllo 

«La situazione è fuori controllo, e quando succede di giorno c’è da preoccuparsi». Renato Sarigu ha sentito delle urla e dei rumori di vetro quando è uscito da un locale del Corso e ha visto la scena. «Si stavano lanciando delle bottiglie prese dai tavoli, per fortuna non sono finite in testa a nessuno. Servirebbe una presenza anche diurna per mantenere la sicurezza», dice. «Le forze dell’ordine intervengono sempre, ma in un caso come questo serviva più celerità».

Dello stesso avviso Iacopo Carboni. «Ci dovrebbero essere più agenti in borghese invece che pattuglie: chi commette reati spesso è recidivo, e individuandolo si riduce l'incidenza della criminalità».Dopo l’accoltellamento due dei ragazzi, tra cui il ferito, si sarebbero diretti in una stradina vicino al Corso, dove sono entrati nel giardino di un’abitazione e si sono fabbricati un’arma con uno spiedo e del nastro carta, come manico. I residenti raccontano che sono rimasti una ventina di minuti, poi se ne sono andati.

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