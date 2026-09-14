SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
I testimoni
15 settembre 2026 alle 00:14

I residenti: «Situazione fuori controllo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La situazione è fuori controllo, e quando succede di giorno c’è da preoccuparsi». Renato Sarigu ha sentito delle urla e dei rumori di vetro quando è uscito da un locale del Corso e ha visto la scena. «Si stavano lanciando delle bottiglie prese dai tavoli, per fortuna non sono finite in testa a nessuno. Servirebbe una presenza anche diurna per mantenere la sicurezza», dice. «Le forze dell’ordine intervengono sempre, ma in un caso come questo serviva più celerità».

Dello stesso avviso Iacopo Carboni. «Ci dovrebbero essere più agenti in borghese invece che pattuglie: chi commette reati spesso è recidivo, e individuandolo si riduce l'incidenza della criminalità».Dopo l’accoltellamento due dei ragazzi, tra cui il ferito, si sarebbero diretti in una stradina vicino al Corso, dove sono entrati nel giardino di un’abitazione e si sono fabbricati un’arma con uno spiedo e del nastro carta, come manico. I residenti raccontano che sono rimasti una ventina di minuti, poi se ne sono andati.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 