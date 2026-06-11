I primi 70 anni della Cooperativa Arborea 

Una giornata per celebrare i settant’anni di storia della Cooperativa Latte Arborea. L’appuntamento è per oggi alle 15 – anche se i settant’anni della fondazione ricorreranno a dicembre – all’Horse Country Resort con l’incontro che sarà moderato dalla giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna. «Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di successo di Arborea, proiettando lo sguardo verso le sfide future e le opportunità di crescita e di sviluppo per la Cooperativa e il territorio, attraverso interventi istituzionali, contributi accademici e analisi di scenario», si legge in una nota stampa.

Nel corso dell’incontro verrà approfondito in particolare «l’impatto socio-economico della Cooperativa Arborea sul territorio e il suo contributo alla crescita della filiera lattiero-casearia sarda; l’andamento e le prospettive del settore lattiero-caseario in Italia e nel mondo, con un focus sul prezzo del latte e sulle dinamiche di consumo; il rapporto degli italiani con latte e yogurt, con la presentazione della ricerca AstraRicerche “Latte e yogurt: tra consumo e fake news”».

Tra gli interventi previsti dal programma Alessandra Todde, presidente della Regione, Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della Cooperativa Latte Arborea, Christophe Lafougere, managing director & dairy Director; Gíra Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche; Michele Sculati, medico specialista in Scienza dell’alimentazione, PhD e docente universitario (Università di Pavia e Milano Bicocca), Matteo Zanibon, account director Nielsen NIQ.

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