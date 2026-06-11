VaiOnline
La ricorrenza.
12 giugno 2026 alle 00:28

I primi 70 anni della Cooperativa Arborea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata per celebrare i settant’anni di storia della Cooperativa Latte Arborea. L’appuntamento è per oggi alle 15 – anche se i settant’anni della fondazione ricorreranno a dicembre – all’Horse Country Resort con l’incontro che sarà moderato dalla giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna. «Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di successo di Arborea, proiettando lo sguardo verso le sfide future e le opportunità di crescita e di sviluppo per la Cooperativa e il territorio, attraverso interventi istituzionali, contributi accademici e analisi di scenario», si legge in una nota stampa.

Nel corso dell’incontro verrà approfondito in particolare «l’impatto socio-economico della Cooperativa Arborea sul territorio e il suo contributo alla crescita della filiera lattiero-casearia sarda; l’andamento e le prospettive del settore lattiero-caseario in Italia e nel mondo, con un focus sul prezzo del latte e sulle dinamiche di consumo; il rapporto degli italiani con latte e yogurt, con la presentazione della ricerca AstraRicerche “Latte e yogurt: tra consumo e fake news”».

Tra gli interventi previsti dal programma Alessandra Todde, presidente della Regione, Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della Cooperativa Latte Arborea, Christophe Lafougere, managing director & dairy Director; Gíra Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche; Michele Sculati, medico specialista in Scienza dell’alimentazione, PhD e docente universitario (Università di Pavia e Milano Bicocca), Matteo Zanibon, account director Nielsen NIQ.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 