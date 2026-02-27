VaiOnline
Seui.
28 febbraio 2026 alle 00:56

I primi 3,8 milioni per la statale 198  

La procedura è stata validata. La strada Seui-Ussassai-Gairo Taquisara sarà messa in sicurezza con interventi che annunciano una spesa di 3,8 milioni di euro.

È il primo segnale (amministrativo) che la neonata Provincia dell’Ogliastra compie nella sfera della viabilità dopo che quella di Nuoro ha trasferito le risorse (18 milioni di euro). «È il primo passo concreto dell’amministrazione provinciale che così conferma l’attenzione verso le strade», dichiara Francesco Carta, consigliere provinciale delegato alla Viabilità. «I lavori sono in procinto di essere avviati. Convocheremo un tavolo tecnico con il raggruppamento temporaneo di professionisti e l’ufficio tecnico per stabilire il cronoprogramma», aggiunge Carta.

Si tratta di interventi puntuali su diversi tratti dell’arteria di proprietà dell’Anas, che ha demandato le risorse alla Provincia di Nuoro che a sua volta le ha dirottate all’ente competente. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Imperial di Roma che realizzerà i lavori con l’ausilio della Cooperativa edile Apennino con sede a Pasian di Prato, in provincia di Udine. «L’aggiudicazione - annuncia Carta - è la prima di una lunga serie. Sono in dirittura anche le procedure per altri interventi mirati a mettere in sicurezza le nostre strade». Nei giorni scorsi, il presidente della Provincia, Alessio Seoni, ha annunciato la destinazione di gran parte dei 18 milioni alla sistemazione della rete viaria estesa su 236 chilometri. (ro. se.)

