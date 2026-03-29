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Tortolì.
30 marzo 2026 alle 01:11

I consigli dei fischietti Maresca e Collu ai giovani arbitri 

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Fabio Maresca e Giuseppe Collu hanno incontrato i giovani arbitri di calcio della sezione Aia di Tortolì. I due fischietti della Can A hanno condiviso le proprie esperienze, raccontando il percorso che li ha portati dalla sezione alla Serie A e al contesto internazionale, nel caso di Fabio Maresca, arbitro entrato nella storia del calcio italiano per essere stato il primo ad aver assegnato un rigore nell’epoca del Var.

Era il 19 agosto 2017, Juventus-Cagliari. Il direttore di gara napoletano, dopo l’on-field review, aveva corretto la sua decisione iniziale, concedendo un rigore al Cagliari per un fallo su Cop. In occasione della visita a Tortolì, accolti dal presidente della sezione, Sandro Puggioni, e da uno stuolo di arbitri in erba e da vari collaboratori, fra cui anche ex ufficiali di gara, il cagliaritano Collu (già ospite nel recente passato) e Maresca hanno incoraggiato i giovani a sfruttare la sezione come luogo di crescita tecnica e umana. I due fischietti si sono allenati al campo Fra Locci e al termine della seduta, svestita la divisa da campo e indossato l’abito da rappresentanza, sono stati ricevuti in Comune dagli amministratori per un incontro aperto sulle tematiche dello sport. La riunione si è conclusa con le foto di rito e la serata è proseguita con un ritrovo conviviale di prodotti ogliastrini. (ro. se.)

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