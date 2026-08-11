I cento anni di Adele Sicbaldi 

Cento anni, una vita intera attraversata dal lavoro, dai sacrifici e da una famiglia costruita con coraggio e determinazione. Adele Sicbaldi ha spento lunedì 10 le sue prime cento candeline, diventando così una nuova centenaria di Cagliari. Un traguardo importante che ha voluto celebrare insieme ai familiari e agli amici di una vita.

A portare alla signora Sicbaldi gli auguri del sindaco Massimo Zedda e dell’intera Amministrazione è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Nel corso dell’incontro le ha consegnato una pergamena ricordo e una medaglia a nome della città.

La vita

Quella di Adele Sicbaldi è una storia fatta soprattutto di forza e dedizione. Rimasta vedova quando aveva appena 38 anni, si è trovata a crescere da sola cinque figli, due femmine e tre maschi: Annarita, Roberto, Giampiero, Federico e Fernanda. Oggi può contare sull’affetto di una famiglia numerosa, composta anche da otto nipoti e sette pronipoti.Figlia di Federico Sicbaldi, ferroviere piemontese trasferitosi in Sardegna, Adele è anche sorella di Gianbattista Sicbaldi, protagonista della storica impresa sportiva, che il 29 ottobre 1968 lo portò a conquistare il titolo mondiale di apnea in acqua dolce, entrando di diritto nella storia della disciplina.Per mantenere la famiglia, nel corso della sua vita Adele ha svolto diversi lavori. Ha fatto la sarta e ha lavorato anche nel negozio di fiori e animali del fratello a Pirri, nella zona del mercato di Is Bingias. Un impegno quotidiano che le ha permesso di sostenere la famiglia e accompagnare i cinque figli nella loro crescita, affrontando con sacrificio le difficoltà della vita.

«Raggiungere i cento anni è un traguardo che merita il rispetto e la riconoscenza di tutta la comunità», ha commentato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. «La storia della signora Adele racconta valori come il lavoro, il coraggio e l’amore per la famiglia. A lei rivolgiamo i più sinceri auguri da parte della città di Cagliari». Un compleanno speciale che si aggiunge alla lunga lista di storie, ricordi e vite che compongono la memoria della città.

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