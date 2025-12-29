VaiOnline
Sestu.
30 dicembre 2025 alle 00:33

I cani sfilano in piazza Salvo D’Acquisto 

Cani di ogni razza in passerella: si chiama “4 zampe in piazza”, a Sestu domenica 4 gennaio in piazza Salvo d’Acquisto alle 9.30. Un evento da non perdere per chi è semplicemente curioso o chi ama gli animali. La sfilata, organizzata dalle associazioni Dog Generation ed Hakuna Matata, è parte del programma degli eventi natalizi organizzati dalla Pro Loco e dal Comune.

«L’iniziativa nasce con l’intento di coinvolgere famiglie e amanti degli animali, destinando il ricavato all’acquisto di cibo per il canile Bau Club», spiegano gli organizzatori. Ci si può iscrivere con un piccolo contributo volontario e partecipare così ad una lotteria che darà diritto a diversi premi. Una giuria di bambini giudicherà i candidati divisi in categorie: puppy (dai 3 ai 8 mesi); junior (dai 8 ai 14 mesi); adult (15 mesi ai 7 anni); senior (sopra i 7 anni), e baby and dog. Un aiuto importante per il canile Bau Club, situato a Quartu, che gestisce tantissimi animali: molti sono stati abbandonati e poi salvati, e tutti cercano una famiglia. Anche il Comune ha in passato organizzato giornate dedicate in particolare ai proprietari di cani, in particolare dei “microchip day”.

