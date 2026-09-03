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04 settembre 2026 alle 00:42

“I 5 Sensi dell’Arte” con Ambra Pintore 

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Riparte oggi alle 21 su Videolina la nuova stagione de “I 5 Sensi dell’Arte”. Il programma, ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis, esplorerà luoghi d’arte e storie di artiste e artisti che con il proprio coraggio hanno lasciato segni indelebili del proprio passaggio sull’isola. Sguardi creativi e alternativi sempre attuali in una società che comincia a riconoscere all’arte e alla cultura la capacità di cura e formazione di una umanità migliore.

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