“I 5 Sensi dell’Arte” con Ambra Pintore 

Riparte oggi alle 21 su Videolina la nuova stagione de “I 5 Sensi dell’Arte”. Il programma, ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis, esplorerà luoghi d’arte e storie di artiste e artisti che con il proprio coraggio hanno lasciato segni indelebili del proprio passaggio sull’isola. Sguardi creativi e alternativi sempre attuali in una società che comincia a riconoscere all’arte e alla cultura la capacità di cura e formazione di una umanità migliore.