SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
15 settembre 2026 alle 00:13

Hascisc in garage: arrestato un 25enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli agenti della Squadra Mobile si sono mossi dopo la denuncia arrivata su YouPol – l’applicazione che consente di segnalare alla Questura situazioni sospette o illegali – in cui si indicava un garage di Sestu come una possibile base logistica per lo spaccio.

Una “dritta” che si è rivelata fondata tanto che ha consentito di recuperare 178,70 grammi di hascisc e più di 8mila euro in contanti, oltre agli attrezzi utilizzati per la pesatura e il confezionamento della sostanza. Droga e soldi trovati a casa di un 25enne del paese, Antonio Nicolò Ambanelli, che è stato arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, difeso dall’avvocato Gloria Montesi, è comparso ieri mattina per la direttissima davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ne ha disposto la scarcerazione, applicandogli però l’obbligo di dimora a Sestu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 