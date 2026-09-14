Hascisc in garage: arrestato un 25enne 

Gli agenti della Squadra Mobile si sono mossi dopo la denuncia arrivata su YouPol – l’applicazione che consente di segnalare alla Questura situazioni sospette o illegali – in cui si indicava un garage di Sestu come una possibile base logistica per lo spaccio.

Una “dritta” che si è rivelata fondata tanto che ha consentito di recuperare 178,70 grammi di hascisc e più di 8mila euro in contanti, oltre agli attrezzi utilizzati per la pesatura e il confezionamento della sostanza. Droga e soldi trovati a casa di un 25enne del paese, Antonio Nicolò Ambanelli, che è stato arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, difeso dall’avvocato Gloria Montesi, è comparso ieri mattina per la direttissima davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ne ha disposto la scarcerazione, applicandogli però l’obbligo di dimora a Sestu.

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