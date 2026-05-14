Hantavirus in Italia, negativi i casi sospetti Scatta il piano nazionale 

Roma. Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di hantavirus presenti in Italia. Mentre alcune Regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano a esser distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito, invece, a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. Sono scesi dalla nave i 1.700 passeggeri arrivati mercoledì mattina a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia: le analisi hanno confermato che si tratta soltanto di un semplice “episodio di gastroenterite” anche se i malati dovranno restare “in isolamento”. Il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'hantavirus. Su quest'ultimo invece, e in particolare sull'Andes virus, unico ceppo noto per la trasmissione interumana, continua a concentrarsi l'attenzione internazionale.

Secondo il report i casi totali sono saliti a 11, di cui 8 confermati (e tutti riguardano passeggeri della nave Mv Hondius) due probabili e un caso in attesa di accertamenti. Tre i decessi registrati, il tasso di letalità è del 27%, ma il rischio per la popolazione generale continua a essere valutato come “basso o molto basso”. Continuano intanto i test. Tutti i 26 contatti francesi di una persona risultata positiva sono risultati negativi. Il passeggero greco che era a bordo della nave è risultato negativo ed è in quarantena ad Atene. Quanto all'Italia, i casi sospetti sono 4 ed erano tutti sul volo Klm diretto a Roma, dove si trovava anche una passeggera poi deceduta. Nessuno è ricoverato e sono tutti al momento negativi, ma considerato il tempo di incubazione di circa 40 giorni, saranno ritestati prima della fine dell'isolamento.

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