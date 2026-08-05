Guidi è sesto nella 5 km 

Parigi. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 chilometri maschile (con Marcello Guidi sesto a 2 decimi da Domenico Acerenza) e femminile. Ha aperto Gregorio Paltrinieri con il suo terzo posto, antipasto alla vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella di martedì nella 10 km. E ha trascinato Barbara Pozzobon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico, nella prova a squadre dell'acrobatico.

La 5 chilometri

Taddeucci, 29 anni, poliziotta fiorentina di Lastra a Signa, ha confermato così il titolo conquistato l'anno scorso a Stari Grad. È la prima italiana a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione di un Europeo. Un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest, nel 2021. Nella Senna, sul circuito dell’Ile aux Cygnes, a ovest della Tour Eiffel, Taddeucci ha chiuso la gara in 1h02'31”. «Guiderà lei la staffetta», ha detto in mattinata Paltrinieri. «Un onore», la replica dell'azzurra, «detto da lui: ma il capitano è uno solo, vorrà dire che la guideremo insieme». Appuntamento sabato, dopo la gara a eliminazione di domani. L'argento è andato all'ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, il bronzo a una determinata Pozzobon.

Paltrinieri ha chiuso la sua 5 km in 55'44”7, al termine di una rimonta che lo ha portato sul podio, dietro il tedesco Florian Wellbrock, oro e bis dopo la vittoria nella 10 km, e dell'ungherese David Betlehem, argento. Una medaglia che SuperGreg ha costruito con un cambio di ritmo nell'ultimo giro. Domenico Acerenza - campione italiano nella distanza e quarto nella 10 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 - è quinto, Marcello Guidi sesto. Il cagliaritano della Rari Nantes e Polizia si è confermato solido e affidabile ma, dopo il quinto posto nella 10 km, torna a casa senza la medaglia che sognava, anche se, a mente fredda può essere soddisfatto: «Sui 10 km è diverso, ma per questa gara non ho rimpianti: mi è mancata la velocità dei primi tre. «Alla fine devo essere contento di ciò che ho fatto e di tutta la mia stagione».

Artistico e tuffi

In vasca, l'italian acrobatic team - composto da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice - ha vinto il bronzo, dietro due super potenze del nuoto artistico come Russia e Spagna. Nei tuffi, nessuna medaglia ieri (quinti Raffaele Pelligra e Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma 10 metri sincro, settimo Giovanni Tocci nel trampolino 3 metri), ma soddisfazioni per Chiara Pellacani, vincitrice già di quattro ori a Parigi, e premiata come migliore tuffatrice europea 2025. Oggi ci riprova nel sincro femminile dai 3 metri, in coppia con Elisa Pizzini.

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