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Via Pergolesi.
11 luglio 2026 alle 00:15

Guasto alle fogne dopo i disagi per la ciclabile 

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Ogni settimana c’è un problema fognario e l’odore in strada e nelle case è insopportabile. Sembra non abbiano fine i disagi in via Pergolesi. Dopo la questione relativa alla pista ciclabile, i residenti fanno i conti con una emergenza “igienico-sanitaria”. «È saltata più volte la fogna e la puzza la sentiamo dappertutto», denuncia Paola Schirra. Un’altra residente racconta che quando ha aperto le finestre ha pensato ci fosse una moria di pesci. L’ultimo guasto ieri mattina intorno alle 9, quando lo stesso tombino che era scoppiato le scorse volte ha ceduto nuovamente, riversando liquami e un odore nauseabondo nella via. Nonostante l'intervento degli operai di Abbanoa, il problema non è stato risolto in modo definitivo. «L’anno scorso la strada è stata interessata da un grosso intervento, ma quando c'è un problema saltano tutte le fogne», spiega Jaqueline Sesti della gioielleria Capodoro. «Non ho mai visto la via così trascurata».

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