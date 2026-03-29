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Sant’Elena.
30 marzo 2026 alle 01:12

Gruppi folk e solidarietà: la serata all’auditorium fa il pienone 

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Successo per l’iniziativa “Riso e Zucchero per Iringa - Memorial Piero Scarano”, organizzata dall’associazione culturale Su Idanu. Una serata all’auditorium di Sant’Elena nata per ricordare Piero Scarano, socio fondatore dell’associazione quartese, scomparso qualche anno fa. Le offerte raccolte, che saranno conteggiate nei prossimi giorni, saranno interamente devolute all’associazione laicale missionaria per il progetto di Kiwere, a Iringa, in Tanzania, dove ogni anno vengono realizzati campi scuola, a cui partecipano tanti volontari interessati a dare un contributo professionale e a fare un’esperienza di vita.

Un’occasione per aiutare tanti bambini che vivono in condizioni economiche difficili e sostenerli anche negli studi, dalle scuole elementari sino all’Università.

Alla serata hanno partecipato numerosi gruppi folk e artisti del territorio, tra cui, oltre all’associazione folk Su Idanu, il gruppo folk Città di Quarto 1928, l’associazione Gruppo Folk Arcidanese, il coro polifonico maschile Is Concias, il gruppo folk Pro Loco Samugheo, il gruppo folk Is Froris Enrico Fiori, oltre agli artisti Antonio Pani (accompagnato da Augusto Ibba e Stefano Cara), Pierluigi Mattana, Lamberto Lai e Giacomo Longoni. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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