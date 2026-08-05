Grande festa sotto il tendone! “Mamatita” compie dieci anni 

A fare da balia (mamatita in catalano) a Lucilla sono stati giocolieri, pagliacce, equilibristi, musicisti da tendone e da strada provenienti da tutti i Continenti. Insomma, il variegato e fantastico mondo di artisti che hanno partecipato al “Mamatita Festival”, che compie dieci anni. Proprio come Lucilla, bambina di Tempio che grazie a mamma e babbo ha seguito insieme alla sorella gli spettacoli, spesso viaggiando per le varie tappe del Nord Sardegna. La luce che si accende negli occhi delle bambine e dei bambini, e in quelli degli adulti che tornano piccoli, è la migliore gratificazione per la rassegna sarda di circo contemporaneo e spettacoli viaggianti, organizzata dall’associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru.

Auguri!

Dopo l’anteprima di Villanova il Mamatita Festival offrirà da domenica sino al 6 settembre cinquanta spettacoli offerti da una trentina di compagnie italiane, spagnole, svizzere e belghe in sette Comuni diversi, perché dalla nascita ad Alghero, la manifestazione ha aggiunto prima le tappe di Villanova Monteleone, Putifigari e Argentiera e da quest’anno Nuoro, Osilo e appunto Tempio, dove il 28 agosto verrà festeggiato anche il decimo compleanno di Lucilla. Un cast che si è ampliato insieme alle destinazioni grazie alle collaborazioni con LandWorks, Iconica Selvatica, Museo Organica, Patapum e Girovagando.

Il programma

Domenica 9 agosto al Summer beach village del Lido di San Giovanni, Alghero, si esibisce a partire dalle 19 la compagnia spagnola Cia Eia con “La piedra de madera”, vincitrice del Premio Miglior Spettacolo di Strada, Mostra Igualada 2025. La compagnia usa il linguaggio circense dell’equilibrio, la fiducia e la comicità, per raggiungere l’incontro tra le persone. Pausa a cavallo di Ferragosto e si riprende domenica 23 agosto con la compagnia belga Sitting Duck (esordio assoluto nell’Isola) che negli ex campi da tennis Tarragona ad Alghero porterà il suo spettacolo “La Dyane”, il viaggio semiserio di tre clown in panne con la loro auto che sarà replicato il giorno dopo nello spazio de La Scala all’Argentiera. Il 24 agosto, ancora all’Argentiera, e il 26 e 28 ad Alghero, l'atteso ritorno del trio femminile Le Radiose con l’apprezzatissimo “On air”, una radio di strada che trasmette musica degli anni ’30 e ’40 con tanto di coinvolgimento del pubblico. Il 25 agosto ad Alghero, e il 28 a Putifigari, c'è la compagnia C’art, punto di riferimento in Italia per la ricerca sul clown e il teatro comico- corporeo, che proporrà “Felici per sempre”, una poesia visiva nata intorno a una Topolino Giardinetta degli anni '50. Dal 21 al 24 agosto Alghero ospita anche il Teatro Necessario con “La dinamica del controvento”, mentre il 24 e 25 agosto ritorna la compagnia blucinQue, che porterà in scena “Danscirque”. Il festival ospita pure il 25 Martina Soragna & Silvia Laniado con “Retrò”.

Che show!

Il grande tendone del Circo Madera sarà ad Alghero dal 26 al 29 agosto con gli spettacoli “Orfeos” e “Scartabaret”. Lucia Fusina (27 agosto) è “Madame Cirque”, spettacolo itinerante, incarnazione vivente dell’essenza del circo. Il 29 e 30 spazio a Le Pagliacce, network composto da 68 artiste che hanno dato vita alla prima rete italiana di donne clown per promuovere la comicità femminile. Dal primo al 6 settembre l’incanto sotto il tendone prosegue con la compagnia Theatre Circulaire e lo spettacolo “Porte-Ā-Faux”. La chiusura di sipario sul Mamatita Festival è affidata al duo Wunder Tandem con uno spettacolo-concerto all’insegna della comicità e dell’ironia.

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