02 marzo 2026 alle 00:33

Grande festa per i 105 anni di Tzia Pasca  

Ultra centenaria da record a Sarule. Tzia Pasca Chere ha compiuto 105 anni, è la più longeva della storia del paese. Oggi è l’unica centenaria residente. Ieri ha tagliato un traguardo straordinario, festeggiata dai suoi familiari e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Sirca. Donna dalle mille risorse e sempre attiva, sorprende tutti per lucidità ed entusiasmo.

«Tzia Pasca ci ha accolto con la sua gioia, tra un caffè e tanta allegria - dice il primo cittadino -. È amatissima dalla comunità, affettuosa e sempre sorridente. I suoi 105 anni rappresentano un primato storico per Sarule. Da parte dei compaesani e dell’amministrazione comunale esprimiamo i nostri più cari auguri, con ammirazione, rispetto e grande gioia per queste 105 primavere». Per lei un colorato bouquet di fiori e l’abbraccio dei suoi cari.

