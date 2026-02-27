VaiOnline
28 febbraio 2026 alle 00:55

Gran Bretagna a picco L’Italia vince facile: +36 

Gran Bretagna 57

Italia 93

Gran Bretagna: Olaseni 6, Adamu 4, Nelson 2, Watson-Gayle, Uduje 2, Belo 4, Yeboah 9, Hesson 5, Wheatle 10, Akin 4, Williams 8, Whelan 3. All. Steuel.

Italia: Della Valle 11, Spissu 8, Mannion 19, Tonut 4, Tessitori 9, Niang 9, Suigo 6 Casarin, Diouf 10, Veronesi 8, Akele 4, Petrucelli 5. All. Banchi.

Arbitri: Vulic (Cro), Calatrava (Spa) e Matejek (Cze).

Parziali: 14-32, 27-51, 47-65.

A Newcastle l'Italia stravince 93-57. Lunedì si replica a Livorno, ma la Gran Bretagna sembra davvero la squadra più modesta del girone di qualificazione ai Mondiali 2027. Il ct Banchi ruota tutti e dodici, concedendo ben 11 minuti al gigante Suigo, 19 anni. I più utilizzati Niang e Mannion, Spissu non è entrato in quintetto, dove ha esordito l'ex Dinamo Veronesi, ma il sassarese ha chiuso con 8 punti e 6 assist.

La gara

Partita subito in discesa: Mannion e compagni difendono forte e tirano benissimo, a metà del primo quarto 5-20. Il vantaggio azzurro continua a crescere sino a toccare il +24 al riposo. La Gran Bretagna ha avuto solo uno scatto d'orgoglio per risalire sino al -14 ma è bastata una tripla di Della Valle per dilatare il distacco a proporzioni vistose.

