Goggia, Cobolli Aouani, Bezzecchi: quanti trionfi! 

La valanga azzurra non si ferma. Dopo la pioggia di medaglie conquistate a Milano Cortina, prosegue il momento d'oro dell'Italia a livello sportivo. La prima domenica senza gare olimpiche si apre con una serie di successi azzurri in diverse discipline che portano la firma di Sofia Goggia, Marco Bezzecchi, Flavio Cobolli.

Sulla neve

Sofia Goggia riscatta un'Olimpiade per opaca, vincendo il superG di Soldeu. Nulla paragonabile con l'agognato oro ai Giochi di casa ma il successo sulla pista del piccolo principato di Andorra la avvicina alla conquista della coppa di specialità: ora ha 420 punti davanti alla neozelandese Alice Robinson che ne a 336 quando mancano due gare alla fine della stagione. Una rivincita sportiva assoluta, e indirettamente anche nei confronti dell'Olimpiade di Milano Cortina, dove il suo bronzo ha brillato un po' meno a confronto degli ori di Federica Brignone. Per la 34enne bergamasca ha ottenuto il 28mo successo in carriera e il secondo della stagione. Buon quinto posto per la trentina Laura Pirovano giunta quinta, mentre la Brignone, dolorante alla gamba, ha chiuso ottava. Buone notizie anche dallo snowboard. Maurizio Bormolini vince il secondo gigante parallelo di Coppa del Mondo a Krynica, in Polonia.

In Messico

Il primo urlo azzurro della giornata è però arrivato da Flavio Cobolli. Il 23enne tennista romano ha vinto il torneo “500” di Acapulco battendo in due set Frances Tiafoe: oggi diventa numero 15 al mondo, il suo best ranking. Sono tre gli italiani tra i primi 15 al mondo. Ed al 21 posto c'è Luciano Darderi che ieri notte ha gioca la finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile.

Aprilia super

Alla ripresa del Mondiale MotoGp l'Italia riscopre Marco Bezzecchi. Il riminese ha vinto il Gp di Thailandia, prima gara della stagione, conducendo dal primo all'ultimo giro. Dimostrazione di forza dell'Aprilia con 4 moto nelle prime 5: la casa di Noale si candida come valida avversaria della Ducati che, complice l'uscita di Marc Marquez, per una foratura è apparsa sorpresa dalla velocità. Nella notte arriva anche il nuovo record italiano nella maratona con il milanese Iliass Aouani che chiude sesto in 2h04’26” a Tokyo, dove già lo scorso anno ha conquistato il bronzo mondiale, portando così un azzurro per la prima volta sotto le 2 ore e 5.

