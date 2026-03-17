VaiOnline
Iniziativa.
18 marzo 2026 alle 00:13

Giovedì i “Dialoghi Nuragici” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La civiltà nuragica come leva culturale e di sviluppo per la Sardegna. È l’obiettivo dei “Dialoghi Nuragici”, il ciclo di incontri promosso da “La Sardegna verso l’Unesco”, che prenderà il via giovedì alle 17.30 nell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano (gli altri appuntamenti sono 2 e 16 aprile). L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire e diffondere la conoscenza di una delle civiltà più antiche e affascinanti del Mediterraneo, mettendo al centro il valore storico, identitario e culturale dei nuraghi e dei siti archeologici dell’isola.

«Dobbiamo conoscere e amare la nostra antica civiltà per valorizzarla ai fini dello sviluppo della Sardegna», sottolinea Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione, invitando la comunità a partecipare ai tre appuntamento. I “Dialoghi Nuragici” vogliono essere uno spazio di confronto e divulgazione aperto a cittadini, studiosi e appassionati, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sul patrimonio nuragico e sostenere il percorso che punta al riconoscimento Unesco. I relatori dei tre incontri saranno Raffaele Paci, Attilio Mastino, Raimondo Zucca, Carla Del Vais e i soci dell’associazione Gianfranco Cocco e Antonello Sanna. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sindaca Contini: «Contatteremo la Regione per valutare come agire»

Torri alte 200 metri tra le domus de janas

Impianto eolico a Putifigari: il Tar accoglie il ricorso di Edison L’Isola senza protezione dopo la bocciatura delle Aree idonee 
Lo. Pi.
Il conflitto

Diplomazia e dialogo, la linea prudente dell’Italia

«Contrari all’intervento armato nello Stretto di Hormuz» Crosetto: una missione internazionale sotto l’egida Onu 
Lo prevede l’accordo preliminare firmato dalla Regione che ha deciso anche di ritirare il ricorso presentato nel 2023

Aeroporti, un destino da merce di scambio

Dopo la privatizzazione gli scali dell’Isola possono essere rivenduti nel giro di due anni 
Alessandra Carta
Il caso

La Corte d’appello vaticana: processo Becciu da rifare

«Diritto di difesa non pienamente garantito», i giudici decretano la «nullità relativa del primo grado» 
L’inchiesta

Armi e pestaggi: arrestato Baby Gang

Il trapper accusato anche di violenze sulla ex: «Non hai diritto di parola» 