Giovedì i “Dialoghi Nuragici” 

La civiltà nuragica come leva culturale e di sviluppo per la Sardegna. È l’obiettivo dei “Dialoghi Nuragici”, il ciclo di incontri promosso da “La Sardegna verso l’Unesco”, che prenderà il via giovedì alle 17.30 nell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano (gli altri appuntamenti sono 2 e 16 aprile). L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire e diffondere la conoscenza di una delle civiltà più antiche e affascinanti del Mediterraneo, mettendo al centro il valore storico, identitario e culturale dei nuraghi e dei siti archeologici dell’isola.

«Dobbiamo conoscere e amare la nostra antica civiltà per valorizzarla ai fini dello sviluppo della Sardegna», sottolinea Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione, invitando la comunità a partecipare ai tre appuntamento. I “Dialoghi Nuragici” vogliono essere uno spazio di confronto e divulgazione aperto a cittadini, studiosi e appassionati, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sul patrimonio nuragico e sostenere il percorso che punta al riconoscimento Unesco. I relatori dei tre incontri saranno Raffaele Paci, Attilio Mastino, Raimondo Zucca, Carla Del Vais e i soci dell’associazione Gianfranco Cocco e Antonello Sanna. ( m. g. )

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