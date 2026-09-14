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Mamoiada.
15 settembre 2026 alle 00:11

Giovani volontari ripuliscono la strada per il santuario 

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Le leve del 1976, 1986, 1996 di Mamoiada ripuliscono i cinque chilometri di strada verso il santuario. Da tre anni, le leve sistemano il tragitto della processione verso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Quest’anno i componenti del comitato Santi Cosma e Damiano hanno deciso di estendere l’iniziativa al comitato del 2027, con la proposta di coinvolgimento di tutti i giovani del paese. Domenica, il comitato ha ripulito 5 chilometri e mezzo di strada dai rifiuti, tra plastica, carta, secco e rottami. In poche ore, hanno riempito il cassone di un furgoncino. «I rifiuti trovati sono stati tanti, ma in minor quantità rispetto agli anni precedenti. In particolare plastica, carta, pacchetti di sigarette, rottami d’auto, e persino caffettiere - dicono dal comitato -. Sono stati tutti smistati e smaltiti correttamente. Lo si fa con piacere, per rendere decoroso il tragitto della processione verso il santuario che si terrà giovedì». Data la quantità e varietà dei rifiuti, il comitato ha deciso di estendere l’invito. «Abbiamo proposto a chi verrà dopo di noi di coinvolgere anche tutti i giovani del paese, e di concludere con una cena tutti insieme - dicono i volontari -. Serve a tutti noi e alle nuove generazioni per acquisire consapevolezza e aver cura del territorio in cui abitiamo». (g. pit.)

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