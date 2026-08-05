Giovane aggredito con un bastone 

Prima le minacce, poi i colpi con un bastone. Sarebbe questa la prima ricostruzione di quanto accaduto ieri, intorno alle 19, in viale Sant’Avendrace alla fermata dell’autobus. Sarebbe stato aggredito un giovane, trasportato in pronto soccorso dopo aver ricevuto numerose e violente bastonate.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, ma non solo. Secondo le testimonianze raccolte, un gruppo di ragazzi giovanissimi, tutti maggiorenni, avrebbe infatti richiesto anche l’intervento della polizia perché sarebbero stati minacciati da un uomo armato di bastone. In viale Sant’Avendrace sono così arrivati gli agenti delle Volanti con quattro pattuglie.

L’aggressore si era già dileguato e non c’era nessuna traccia del bastone che sarebbe stato utilizzato per colpire il ragazzo. Il personale sanitario si è occupato di prestare le prime cure al giovane per trasportarlo poi in ospedale per ulteriori accertamenti. È stato accompagnato in codice arancione per le ferite riportate in seguito ai colpi di bastone ricevuti.

Le indagini

Quanto accaduto alla fermata del bus resta ancora da chiarire nei dettagli. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire la violenta lite e, soprattutto, identificare l’uomo armato di bastone. Gli agenti hanno raccolto le numerose testimonianze dei presenti in viale Sant’Avendrace. Sono stati sentiti anche i giovani che hanno chiesto l’intervento della polizia. Non sono ancora noti i motivi che avrebbero innescato la lite e la conseguente aggressione. Per i ragazzi sono stati momenti di paura e preoccupazione. Erano ancora tutti visibilmente provati per quanto accaduto all’amico mentre veniva caricato sull’ambulanza. Per risalire all’identità dell’uomo, che sarebbe fuggito subito dopo aver colpito ripetutamente il ragazzo, potrebbero essere decisive anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

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