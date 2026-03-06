VaiOnline
07 marzo 2026 alle 00:27

Giornata della Donna, le iniziative delle Acli 

Iniziative solidali, laboratori e forum cinematografici. Le Acli hanno deciso di dedicare l’intero mese di marzo alla donna con una serie di eventi a partire da domenica. «Abbiamo in programma una serie di iniziative che prenderanno il via con la Giornata internazionale della Donna», spiega la coordinatrice delle Donne Acli Rosy Dessì, «l’obiettivo è unire azioni di solidarietà concreta con momenti di riflessione culturale e partecipazione attiva. Il programma vuole mettere al centro la dignità, la forza e il ruolo delle donne nella comunità, trasformando l’8 marzo in un’occasione di impegno condiviso».

Il programma

Domani, in occasione della Giornata internazionale della Donna, al centro commerciale “I Fenicotteri”, dalle 10 alle 18, si terrà una raccolta solidale di prodotti per l’igiene femminile. L’iniziativa vuole sensibilizzare sul tema della povertà sanitaria e sostenere le donne che si trovano in condizioni di fragilità, attraverso un gesto semplice ma concreto di solidarietà.

A seguire, venerdì 13, il percorso proseguirà con il cineforum “La forza delle donne”, che prevede alle 17 la proiezione del film “C’è ancora domani” al Teatro Intrepidi Monelli in viale Sant’Avendrace. Sarà un momento di riflessione collettiva su memoria, diritti e libertà, con ingresso libero in sala dalle 16.30 su prenotazione.

Gli eventi si concluderanno venerdì 20 marzo, dalle 17 alle 19, nella sede delle Acli provinciali di Cagliari in viale Marconi, con un laboratorio di scrittura femminile. Sarà un’occasione per valorizzare la parola, l’esperienza e la narrazione come strumenti di consapevolezza e crescita personale.

