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Le Grazie.
31 maggio 2026 alle 00:28

Giochi, spese boom La Caritas diocesana lancia l’allarme 

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“La tenda del buon gioco” è l’iniziativa proposta oggi dalla Caritas diocesana per sensibilizzare su un fenomeno sempre più diffuso tra slot machine, gratta e vinci, scommesse online e giochi digitali. A livello provinciale si calcola un giro di oltre 470 milioni di euro in un anno di cui 107 nella sola Nuoro mentre sono oltre 39 milioni di euro a Siniscola, oltre 22 a Dorgali, più di 19 a Orosei e oltre 18 milioni a Oliena. Dati allarmanti che saranno richiamati oggi, dalle 8 alle 13, davanti alla chiesa delle Grazie nell’ambito del progetto nazionale “Vince chi smette”. L’evento è patrocinato dal Comune.

«Vuole essere un segno semplice ma concreto di presenza - spiega la direttrice suor Pierina Careddu -. Non ci interessa giudicare le persone, ma incontrarle. A volte una comunità comincia davvero a prendersi cura quando trova il tempo di fermarsi e ascoltare ciò che rimane nascosto. Dietro la normalità di gratta e vinci e altri giochi si nascondono spesso solitudine, fragilità economiche, indebitamento, difficoltà relazionali e sofferenza familiare».

«Il gioco sano crea relazione, tempo condiviso e gratuità - dice don Roberto Dessolis -. L’azzardo, invece, spesso separa, chiude e consuma legami. Come comunità cristiana vogliamo ricordare che nessuna fragilità dovrebbe essere vissuta nella solitudine».

Nella mattinata possibile partecipare in modo anonimo a un questionario.«Abbiamo immaginato una forma molto sobria e adatta a Nuoro», dice Giusi Pintori referente del progetto.

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