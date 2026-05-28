Giangiacomo Ibba Cavaliere del lavoro 

La Sardegna e Oristano hanno un nuovo Cavaliere del lavoro. È Giangiacomo Ibba, 50 anni, unico sardo nella lista delle 25 onorificenze assegnate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta dei ministri delle Imprese Adolfo Urso e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Giangiacomo Ibba, laureato in Economia aziendale a Parma, è presidente della F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano, oggi capogruppo operativa del Gruppo Abbi, colosso della grande distribuzione in Sardegna, con una quota di mercato del 25%, e nel Centro e Nord Ovest dell’Italia. Il nuovo Cavaliere del lavoro ha assunto la guida del Gruppo nel 2003, a 27 anni, e oggi è punto di riferimento del sistema Crai e ricopre l’incarico di presidente e amministratore delegato di Crai Secom spa (storica realtà della grande distribuzione con 1.800 punti vendita in tutta Italia). Controlla inoltre anche “Centro Cash”, Cedi Crai Tirreno oltre a numerosi centri distributivi di Crai e i supermercati Gieffe. Attualmente conta 11 piattaforme logistiche e 150mila metri quadri di superfici commerciali, con una squadra di circa 5000 collaboratori e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro.

«Ricevere questa onorificenza è per me un grande onore, ma sento che questo riconoscimento debba essere attribuito soprattutto a tutte le persone che ogni giorno, con impegno, passione e senso di responsabilità, contribuiscono alla crescita della nostra realtà nei territori – ha affermato Giangiacomo Ibba, dopo aver appreso la notizia – Un riconoscimento che appartiene alle comunità, agli imprenditori, alle colleghe, ai colleghi e ai partner con cui abbiamo costruito nel tempo un percorso fatto di fiducia, vicinanza e attenzione concreta alle persone». L’imprenditore oristanese ha voluto poi rivolgere «un pensiero di profonda gratitudine anche alla mia famiglia, che mi ha sempre accompagnato e sostenuto in questo percorso, condividendone sacrifici, responsabilità e soddisfazioni. Ho sempre creduto che fare impresa significhi prima di tutto creare valore per i territori e crescere insieme ad essi».

Un plauso è arrivato anche dal deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura: «Si tratta di un riconoscimento importante e meritato che premia anni di impegno, capacità imprenditoriale, visione e dedizione al lavoro. Per l’Oristanese e per tutta la Sardegna questa nomina rappresenta motivo di grande orgoglio».

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