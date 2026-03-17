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Neurologia
18 marzo 2026 alle 00:15

Gestione integrata di tutti i disturbi 

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Possibile una gestione integrata?

Il Centro di Medicina del Sonno dell’AOU di Cagliari è la struttura più avanzata in Sardegna per la diagnosi e la cura dei disturbi del sonno, riconosciuta dalla Regione come Centro multidisciplinare e HUB clinico. Qui c’è un’integrazione tra assistenza, ricerca e formazione. Il Centro gestisce l’intero spettro dei disturbi del sonno: OSAS e altri disturbi respiratori, insonnia, parasonnie, disturbi del movimento, epilessie sonno-correlate e narcolessia. I disturbi respiratori sono oltre il 54% dei casi, mentre insonnia e RBD quasi il 30%. Fondamentale la collaborazione con i medici di Medicina Generale e con la rete territoriale, per un accesso uniforme e un monitoraggio continuo dei pazienti.

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