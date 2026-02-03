VaiOnline
Mar di Sardegna.
04 febbraio 2026 alle 00:45

«Garantire la competitività degli scali dell’Isola» 

Il presidente di Assoporti Roberto Petri ha incontrato ieri mattina il presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna Domenico Bagalà. Lo comunica la stessa autorità in una nota, informando che nell’incontro, svoltosi nella sede di Cagliari, si è parlato dei progetti per lo sviluppo futuro e delle criticità del sistema portuale dell’Isola. La visita istituzionale, informa la nota, è la prima nell’agenda neopresidente dell’associazione dei Porti italiani, «volta a toccare personalmente i temi delle realtà dei Sistemi portuali».

Tra i temi specifici toccati nel corso dell’incontro c’è stata «la complessa questione dell’Ets, la cui entrata a pieno regime dal 1° gennaio scorso, con la copertura del 100% delle quote di emissioni da parte delle compagnie di navigazione, incide pesantemente sul costo del trasporto marittimo e, a cascata, sulla filiera logistica e sull’utente finale». «Provvedimento che - spiega l’Autorità portuale - unito alla peculiare condizione di insularità della Sardegna, rischia di danneggiare pesantemente l’economia regionale e di minare la competitività sul mercato, in particolare per quei settori in ripresa come i contenitori, a favore di altri scali extra UE, ed in particolare della sponda sud del Mediterraneo».

