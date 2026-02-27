Galleria chiusa la notte in direzione Sassari 

“Riapriamo al traffico a soli 14 mesi dall’inizio dei lavori”. Lo dichiara Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici, riferendosi al via libera veicolare della galleria “Chighizzu”, a partire da oggi, per entrambe le corsie nella canna sud verso Cagliari e invece di una corsia nella canna nord in direzione di Porto Torres. Una buona notizia e una meno buona: fino a maggio bisognerà prepararsi a mesi di disagi notturni nella viabilità di accesso alla città. Sarà necessario, per consentire la fine di alcune lavorazioni, chiudere la notte tutti i giorni tra le 22 e le 6 del mattino, ad esclusione dei giorni festivi, la galleria nella direzione Porto Torres, con conseguente deviazione sulla statale in ingresso verso Sassari.

L’intervento è in corso da parte dell’Anas e riguarda l’ammodernamento strutturale e impiantistico dei tunnel per adeguarli alle normative in vigore perché, facendo parte della rete transeuropea Ten-T, devono avere stringenti requisiti di sicurezza. Un cantiere da 15 milioni di euro in programma su tutte e quattro le canne, terminato nelle due da 200 metri e su quella più estesa in direzione del capo di sotto. Manca l’arteria principale, destinazione Porto Torres, che dovrebbe concludersi entro maggio 2026. «Parliamo di poco più di un anno- continua Piu- per l’intervento nella canna nord, iniziato nel gennaio 2025». (e.fl.)

