Fuoco nell’azienda Forma: danni ingenti 

Centinaia di migliaia di euro finiti in fumo. Sono incalcolabili i danni provocati dall'incendio che è divampato nelle prime ore del mattino di ieri nella zona di Cogolatzu, nell'area industriale di Tossilo. Le fiamme hanno interessato un grosso capannone, colmo di fieno, macchinari agricoli e hanno danneggiato un importante impianto di fotovoltaico ancora da collaudare, appartenente all'azienda agroalimentare Forma Carni, tra le più importanti non solo dell'area industriale, ma dell’intera Isola.

I danni

Le fiamme hanno avvolto il capannone, distruggendo tutto il foraggio che vi era conservato all'interno. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, è stato messo in salvo tutto il bestiame, mentre le fiamme, fortunatamente non si sono propagate altrove. Risparmiato quindi l'impianto di biogas dell'azienda agroalimentare, distante dal fienile una ventina di metri.

Le cause

L'incendio si è sviluppato intorno alle sei del mattino, pare in maniera accidentale. Secondo le ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dalla Polizia di Stato, la causa principale sarebbe un cortocircuito di una macchina agricola (un moderno carro miscelatore), che ha preso fuoco, con le fiamme che hanno raggiunto immediatamente il fienile, un impianto distante circa 200 metri dalla strada provinciale ex Carlo Felice, che attraversa tutta la zona industriale, nella zona di fronte alla base logistica regionale dei supermercati Md. Esclusa quindi l'ipotesi dolosa e anche dell'autocombustione. L’origine dell’incendio sembra chiara grazie agli accertamenti tecnici effettuati dai vigili del fuoco di Macomer, intervenuti tempestivamente con le squadre, che hanno evitato ulteriori criticità sul compendio della Forma Carni, ma anche in tutta l'area industriale, già interessata poco più di un mese fa da un altro incendio. Le operazioni di spegnimento e di controllo sono proseguite per l'intera giornata. Il grosso capannone è andato comunque completamente distrutto, assieme ad altri macchinari, quindi una autovettura e soprattutto del grosso impianto fotovoltaico. Nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita nell'incendio.

Amarezza e solidarietà

Sul posto, assieme ai soccorritori, e il personale antincendio, c’erano anche i titolari della storica azienda agroalimentare di Tossilo. Nessun commento, nessuna dichiarazione. A parlare, purtroppo, è l'entità dei danni. È andata completamente distrutta l'intera riserva di foraggio, che costituiva una garanzia per gli animali, in tempi di grande difficoltà. Tanta la solidarietà degli altri imprenditori dell'area industriale, in particolare del presidente dell'associazione degli industriali di Nuoro, Pier Paolo Milia, titolare di un'importante azienda dell'area. «Non possiamo che esprimere la piena solidarietà a un gruppo imprenditoriale serio - dice Milia - invitandolo ad andare avanti, nonostante questo grave incidente, che si ripercuote pesantemente sui bilanci aziendali».

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