Fuoco in campagna, numerosi danni alle aziende agricole 

Fiamme nelle campagne tra Decimoputzu e Villaspeciosa, minaccioso anche un secondo incendio divampato nel territorio tra Decimomannu e San Sperate.

Altra giornata di fuoco ieri pomeriggio, con i mezzi di soccorso in azione per ore. Il primo rogo è partito poco prima delle 16 dalla località agricola di Is Narbonis. Le fiamme, spinte dal forte vento verso Villaspeciosa, hanno attraversato campi di grano e poderi rurali riducendo in cenere numerose rotoballe di foraggio e impianti d’irrigazione, lambendo vari giardini, danneggiando un capannone e gli attrezzi agricoli di un’azienda. Nessun danno però a persone o animali. Sono intervenute le squadre del Corpo forestale, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e i volontari delle associazioni di Protezione civile di Assemini, che hanno lavorato senza sosta fino alle venti.

Contemporaneamente si è sviluppato un secondo fronte nelle campagne di Decimomannu, in una zona con una forte presenza di aziende agricole. L’allarme in serata era rientrato ma le squadre antincendio hanno continuato a controllare la situazione.

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