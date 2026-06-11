Fuoco, fumo e code: forti disagi sulla 387 

Una mattinata di fuoco ieri sui terreni adiacenti la statale 387 ai confini fra i territori comunali di Selargius e Settimo San Pietro. Per alcune ore le fiamme hanno divorato stoppie e cumuli di rifiuti sollevando anche una coltre di fumo visibile da lontano e rendendo l’aria a momenti irrespirabile. Disagi anche per i traffico lungo la statale che comunque non è stata chiusa con le auto che si sono mosse a rilento.

L’allarme è scattato a metà mattinata: favorite dal vento le fiamme si sono diffuse per alcuni ettari con immediato intervento dei Vigili del fuoco, dei Forestali e di squadre di volontari. Per spegnere il rogo si è reso necessario anche l’intervento di due elicotteri. Spente le fiamme, le squadre a terra hanno provveduto alla bonifica del sito. La f Forestale ha avviato indagini per rsalire alle cause dell’incendio e alle eventuali responsablità.

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