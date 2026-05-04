Frattaroli alle Fiamme Oro

Laura Frattaroli è ufficialmente un'atleta delle Fiamme Oro. La quattrocentista cagliaritana raggiunge, nel gruppo sportivo della Polizia di Stato, gli altri velocisti isolani Dalia Kaddari e Diego Nappi, reduci dalla trasferta in Botswana con le staffette azzurre, e il saltatore Massimiliano Luiu. La giovane Allieva di Massimo Fanni (compirà 18 anni il prossimo 21 maggio) vestirà dunque la sua terza maglia in carriera, dopo Quelli che l'atletica... dell'esordio e l'attuale della Tespiense Quartu. Una carriera brillante: sei titoli italiani, i risultati agli EYOF Under 18 di Skopje (argento nei 400, oro nelle staffette 4x400 e Svedese) e U20 di Tampere, i record sardi assoluti sui 400 metri indoor e all'aperto e le cinque presenze nelle nazionali giovanili.

Su pista

Francesco Cherchi (Cus Sassari) è il primo atleta sardo a correre i 110 ostacoli in meno di 14 secondi. Lo Junior allenato da Betta Pinna a Imperia ha corso la distanza (con barriere da 100 cm) prima in 13"75 poi in 13"82, entrambe le volte sotto il 14"05 di Gianluca Cariccia (Atl. Oristano), 14.02 a Bologna nel 1947. Per Cherchi c'è anche il pass per i mondiali Under 20.

Manifestazioni nell'Isola dedicate alle multiple Under 14 con gare extra. A Ploaghe personali di Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), 400 metri in 49"03, e Mattia Careddu 1'53"17 negli 800 in solitaria. Vento contrario nei 100 metri un po' dappertutto. Ad Assemini Elisa Marcello (Cus Ca), 12"72 (-2.8) su Daniela Lai (Cagliari Atl. leggera, F45) 12"90.

Mezzofondo

A Busto Arsizio personale stagionale sui 5000 metri per Francesco Mei (Academy Olbia), 14'49"84, mentre la consocia Eleonora Staffieri ha corso i 2000 Cadette in 7'10"80. Agli europei Master di mezza maratona di Catania, Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera) ha conquistato l'oro tra le F55 in 1h29'22”.

Nel 30° Trofeo Olimpia Bolotana di venerdì, Gianluca Salaris (Macomerrunners), ha preceduto Angelo Canu e Stefano Pinna, e Rita Teresa Pulina (Ichnos), Silvia Dettori e Isabella Farina.

Giochi della Gioventù

Oggi al campo Scalarba di Macomer (il via alle 10) si disputano le finali dei Giochi della Gioventù (i vecchi “campionati studenteschi”). Attesi nei 100 lo stesso Cherchi (Dessì/La Marmora), Christian Atzori (Scientifico Sanluri) e Angelica Perra (Convitto), nei 1000 Elia Paskale Pala (Azuni Sassari).



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